زوران يمدد عقد مع العالمي

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الرياض- البلاد

طمأن مدير الكرة بنادي النصر طلال النجار جماهير فريقه بخصوص مسألة بقاء المدرب الكرواتي زوران ماميتش في قيادة الدفة الفنية للفريق العاصمي للموسم القادم .

وقال: إن ادارة النادي فتحت خط المفاوضات مع الكرواتي زوران؛ من أجل تجديد عقده لموسم إضافي، بسبب دخول عدد من الأندية الخليجية في خط المفاوضات من أجل خطف الكرواتي من النصر.

وأضاف النجار: إن الكرواتي زوران رحب بفكرة تمديد العقد؛ بسبب ارتياحه مع الفريق النصراوي، وأكد أنه مستعد لتوقيع عقد مع الفريق النصراوي لمدة أربع سنوات، من أجل رسم خطط مستقبلية للفريق وتطبيقها بكل أريحية.

وختم النجار بقوله: إن زوران طلب مشاورة وكيل أعماله، قبل تأكيد قبوله عرض تمديد العقد مع الفريق النصراوي، وهو الأمر الذي سيتحدد خلال الأسابيع القادمة.