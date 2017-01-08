زوران ينفي استقالته بعد رحيل العمراني
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الرياض- البلاد
بعد الزلزال الذي هز أركان البيت النصراوي الجمعة الماضي، عندما تقدم نائب رئيس النصر عبدالله العمراني باستقالته، وابتعاده عن نادي النصر، ساومت الشكوك الجماهير النصراوية حيال بقاء واستمرار مدرب الفريق الكرواتي زوران ماميتش، عقب رحيل العمراني الذي كان يدعم المدرب الكرواتي بكل قوة .
وبين زوران في تصريحات ، أن رحيل العمراني يعتبر خسارة كبيرة للفريق النصراوي، لكن رحيله لن يؤثر على مسيرة الفريق في منافسات الموسم؛ خصوصا أن الفريق تنتظره استحقاقات مهمة، وسيكون التركيز فيها عاليا من أجل الظفر بالبطولات وإسعاد جماهير النادي الوفية بنهاية الموسم، ولا صحة للأخبار المتداولة عن رحيلي من النصر، والتركيز ينصب الآن على دوري جميل، وكأس ولي العهد، ولن نلتفت للشائعات. وأكد زوران أن علاقته بالأمير فيصل بن تركي رئيس النادي والإدارة واللاعبين مميّزة، والأجواء داخل النادي تُساعد على النجاح.
الوسوم:رحيل العمراني
التصنيف: الرياضة
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