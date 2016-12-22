زورق حربي إسرائيلي ينتهك المياه الإقليمية اللبنانية

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انتهك زورق حربي تابع للبحرية الإسرائيلية اليوم المياه الإقليمية اللبنانية.

مقابل بلدة رأس الناقورة الجنوبية اللبنانية الحدودية لمسافة 142 مترًا ولمدة ثلاث دقائق.

وأفاد الجيش اللبناني في بيان انّ هذا الانتهاك البحري ترافق مع تحليق طائرة استطلاع من دون طيار تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في أجواء المنطقة.

وأضاف البيان أن الجيش اللبناني تابع الانتهاك الإسرائيلي بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان “اليونيفل”.