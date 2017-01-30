زيادة الفرق الإسعافية بالحرم المكي

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مكة – البلاد

استعدت هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة، لإجازة منتصف العام الدراسي 1438 بتفعيل الخطة التشغيلية للإجازات، والتي تتضمن زيادة الفرق الإسعافية داخل الحرم المكي الشريف من المتطوعين.

بالإضافة لتغطية كل من حجز السيارات في خط جدة السريع، وحجز السيارات في الشرائع بالفرق الإسعافية، وتغطية النشاطات الرياضية.

وقالت الهيئة: إنها تتمنى الصحة والسلامة لقاصدي بيت الله الحرم ولزوار مكة المكرمة، وترجو منهم عدم السرعة والتقيد بأنظمة وتعليمات المرور.