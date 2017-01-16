العدد 21817 17 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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زيادة جمارك الألبان المستوردة إلى 25 %

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زيادة جمارك الألبان المستوردة إلى 25 %
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جدة – البلاد

قالت مصلحة الجمارك السعودية: إنه تقرر تحميل المستوردين لمنتجات الألبان (طويل الأجل المستورد) الرسوم الجمركية كاملة، بعد أن كانت الدولة تتحمل في السنوات الماضية جزءًا كبيرًا منها.

وبينت أن الرسوم الجديدة ستكون 25 % بدلا من 5 % سابقا، مشيرة إلى أن الدولة كانت تتحمل خلال السنوات الماضية 20 % من بعض الرسوم الجمركية المفروضة، في حين كان المستورد يتحمل 5 % فقط ، وبالتالي ستبلغ الرسوم الجديد التي يتحملها المستورد 25 % لقرابة 26 صنفًا الخاصة بالألبان، ومنتجات صناعة الألبان” المستوردة.

وأشارت الجمارك إلى أن هذه الرسوم تمثل الفرق بين معدل الرسم المطبق في المملكة، وبين معدل الرسم في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضحت أن الدولة تحملت فرق الرسوم الجمركية بين معدل الرسم المطبق في المملكة مع معدل الرسم المطبق في دول مجلس التعاون الخليجية لمدة ثلاث سنوات، ثم تم تمديدها لثلاث سنوات أخرى، وانتهت بتاريخ 24/3/1438هـ.

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التصنيف: الأولى

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