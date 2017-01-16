زيادة جمارك الألبان المستوردة إلى 25 %

شارك عبر واتساب

جدة – البلاد

قالت مصلحة الجمارك السعودية: إنه تقرر تحميل المستوردين لمنتجات الألبان (طويل الأجل المستورد) الرسوم الجمركية كاملة، بعد أن كانت الدولة تتحمل في السنوات الماضية جزءًا كبيرًا منها.

وبينت أن الرسوم الجديدة ستكون 25 % بدلا من 5 % سابقا، مشيرة إلى أن الدولة كانت تتحمل خلال السنوات الماضية 20 % من بعض الرسوم الجمركية المفروضة، في حين كان المستورد يتحمل 5 % فقط ، وبالتالي ستبلغ الرسوم الجديد التي يتحملها المستورد 25 % لقرابة 26 صنفًا الخاصة بالألبان، ومنتجات صناعة الألبان” المستوردة.

وأشارت الجمارك إلى أن هذه الرسوم تمثل الفرق بين معدل الرسم المطبق في المملكة، وبين معدل الرسم في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضحت أن الدولة تحملت فرق الرسوم الجمركية بين معدل الرسم المطبق في المملكة مع معدل الرسم المطبق في دول مجلس التعاون الخليجية لمدة ثلاث سنوات، ثم تم تمديدها لثلاث سنوات أخرى، وانتهت بتاريخ 24/3/1438هـ.