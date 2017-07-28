زيادة فاتورة الكهرباء عن 30 يوما لا يؤثر على قيمتها

تبوك- البلاد

أوضحت الشركة السعودية للكهرباء أنه لا صحة مطلقاً لما تداوله البعض عن زيادة قيمة الفاتورة الكهربائية أو دخول المشترك في شرائح أعلى، إذا زادت مدة الفاتورة عن ثلاثين يوماً، مطمئنة جميع المشتركين بأن لديها أنظمة آلية دقيقة وبرامج محاسبية معتمدة عالمياً في هذا المجال .وأشارت الشركة إلى آلية حساب قيمة الفاتورة الكهربائية المعتمدة من قبل هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، والتي لا تؤثر بأي حال من الأحوال على أحقية المشترك في الاستفادة من نظام الشرائح المختلفة، بصرف النظر عن مدة قراءة الفاتورة، سواء كانت أقل أو أكثر من ثلاثين يوماً.

ولفتت الشركة الانتباه إلى أن مدة قراءة الفاتورة وفقاً للبرامج والأنظمة المحاسبية المعتمدة رسمياً لا علاقة لها بحساب قيمتها، خاصة وأن زيادة أو نقصان عدد أيام القراءة يرجع في الغالب إلى عوامل مرتبطة بالتوقيت الزمني للقراءة الشهرية، والتي تتزامن أحياناً مع أيام العطل الاسبوعية أو الإجازات الرسمية أو الأعياد.

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