زيادة فنيي محطتي تبريد الحرم المكي 25 %

مكة المكرمة – البلاد

كشفت الجهة المشغلة لمحطتي تبريد المسجد الحرام عن زيادة أعداد الفنيين العاملين في المحطتين وداخل الحرم المكي خلال موسم الحج بنسبة 25%، وذلك لسرعة التعامل مع الحالات الطارئة والتأكد من سلامة المبردات ووحدات مناولة الهواء، لضمان تقديم أفضل خدمة تبريد لضيوف الرحمن.

ووفقاً لآل سالم جونسون كنترولز “يورك” يعمل في المواسم العادية 85 مهندسًا وفنيًا متواجدين على مدار 24 ساعة، لصيانة محطتي التبريد ووحدات مناولة الهواء المتواجدة داخل الحرم المكي، إلا أن عددهم يزداد في مواسم الذرورة (رمضان والحج).

وقال الرئيس التنفيذي لآل سالم جونسون كنترولز “يورك” الدكتور مهند الشيخ :” إننا نقوم بتشغيل المحطة الأولى التي تقع في منطقة الشامية، والتي تبعد عن المسجد الحرام بمسافة 900 متر عن المسجد الحرام منذ 3 أعوام تقريباً حيث تم استكمال معظم الأعمال بها، أما المحطة الثانية التي تم تشغيلها منذ خمسة أعوام، فتقع في منطقة أجياد، وتبعد عن المسجد الحرام 500 متر”.

ويتم إمداد المسجد الحرام بمكة المكرمة بقدرة تبريدية إجمالية تصل إلى 159 ألف طن تبريد (يوازي تبريد 15 ألف شقة متوسطة)، وذلك من خلال محطتي تبريد منفصلتين من حيث الموقع، إلى أن تقنياتهما ومبرداتهما تعمل بصورة متكاملة كوحدة واحدة لتضمن كفاءة التشغيل والقدرة التبريدية اللازمة للحرم المكي.

وتعد محطة الشامية ثاني أكبر محطة تبريد في العالم، بإجمالي قدرة تبريد تصل إلى 120 ألف طن تبريد (يوازي تبريد 12 ألف شقة متوسطة)، وتحتوي على 24 مبردات (تشيللرات) يورك ذات الطرد المركزي، وتعمل باستخدام أبراج التبريد للطرد الحراري، وتم تخصيص هندستها وخصائها وتقنياتها لتلبية احتياجات تكييف وتلطيف الهواء بالمسجد الحرام وضيوف الرحمن من المعتمرين والحجاج. وقد تم التشغيل المبدئي لهذه المحطة من ثلاثة أعوام، وتم استكمال معظم الأعمال بها.