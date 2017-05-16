زيادة في تمويل المواطنين للبناء السكني

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الرياض- واس

نوه المشرف العام على صندوق التنمية العقارية أيهم بن محمد اليوسف ببرنامج التمويل المدعوم للبناء الذاتي الذي يسهل طلبات تمويل البناء الذاتي لمستفيدي البرنامج من المواطنين عبر فروع الصندوق المنتشرة في المملكة، مؤكدًا أن البرنامج يصب في مصلحة المواطن. جاء ذلك في معرض رده مع عدد من مسؤولي وزارة الإسكان والبنوك على استفسارات الصحفيين عقب إعلان الوزارة أمس دفعة التخصيص الرابعة من حملة “سكني” في مقر المركز الإعلامي بوكالة الأنباء السعودية بالرياض، بحضور عدد من كبار الاقتصاديين، والمطورين العقاريين، ومسؤولي البنوك المحلية مبينًا أن الربع الأول من عام 2017م حقق زيادة في تمويل الأفراد وصلت إلى مبلغ (3.6 مليار ريال) مقارنة بما كان عليه الوضع في الربع الأخير من العام الماضي 2016م الذي حقق مبلغ (2.5 مليار ريال) وأشار إلى أن إجمالي عدد من تمت الموافقة على منحهم قروض تمويل سكني منذ شهر فبراير 2017م حتى الآن (30,800 مستفيد) وذلك عبر برنامج التمويل المدعوم وبلغ اجمالي عدد المتقدمين للحصول على التمويل المدعوم (بناء ذاتي وشراء جاهز ) نحو (7469 مستفيدًا) منهم 2686 تمت الموافقة على تمويلهم.