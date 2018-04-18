زيادة مناولة البضائع بنسبة 35% في ميناء الجبيل التجاري

حقق ميناء الجبيل التجاري خلال الربع الأول من العام 2018م، زيادة مطردة في إجمالي البضائع المناولة بالميناء بلغت (3,382,185) طن مقارنة بـ (2,506,591) طن للربع الأول لعام 2017م بنسبة زيادة بلغت 35%.

وكشف مدير عام ميناء الجبيل التجاري الكابتن فهد بن أحمد العامر، أن الصادرات والواردات من البضائع السائبة بلغت (549,139) طن مقارنة بـ (324,781) طن بنسبة بلغت 69%، وبلغت الصادرات والواردات من البضائع العامة (335,863) طن مقارنة بـ (103,521) طن للربع الأول لعام 2017م بنسبة بلغت 224%.

وأوضح أن عدد الحاويات القياسية للربع الأول لعام 2018م بلغت (175,610) حاوية قاسية مقارنة بـ (146,665) حاوية قياسية للربع الأول لعام 2017م بنسبة زيادة بلغت 20%، كما بلغ عدد السفن التي وصلت إلى ميناء الجبيل التجاري خلال الربع الأول لعام 2018م (166) سفينة مقارنة بـ (148) سفينة للربع الأول لعام 2017م بنسبة زيادة بلغت 12%.

وتأتي هذه الزيادة في إطار جهود الهيئة العامة للموانئ “موانئ” نحو تعزيز خدمات الموانئ السعودية، ورفع مستوى قدراتها التشغيلية واللوجستية.