زيارات خادم الحرمين للمناطق .. دفعة قوية لمسيرة البناء والنماء

جدة- البلاد

يحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله، دائماً على التأكيد أن فخر هذه البلاد وعزها ومسؤوليتها أنها قبلة المسلمين ومهبط الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم ودستورها كتاب الله وسنة رسوله وماجاء به الخلفاء الراشدون وأن جميع أبناء المملكة شعب واحد وأسرة واحدة لا تفرقة بينهم ولا تمييز والأبواب والمجالس مفتوحة للمواطنين.

وتمثل الزيارات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين لمناطق المملكة نهجاً ثابتاً لتلمس احتياجاتهم في مواقعهم وتفقد مشروعات التنمية وتسريع إنجازها وتوفير المزيد من الخدمات في ظل النهضة الشاملة والمتوازنة التي تنتظم كافة المناطق.

كما تجلت أبوته الحانية في توجيهاته الكريمة بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين في قضايا حقوقية وليست جنائية ممن لا تزيد مديونياتهم عن مليون ريال وثبت إعسارهم شرعاً، وتسديد المبالغ المترتبة عليهم فيما غمرت الفرحة المواطنين الذين جددوا الولاء والوفاء للقيادة الحكيمة وأكدوا على بذل الجهد للإرتقاء بالوطن وحفظ أمنه استقراره.

لقد دشن، حفظه الله، مشروعات تنموية ووضع حجر الأساس لأخرى في زياراته الميمونة لعدد من مناطق المملكة رافقه خلالها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع شملت:

منطقة القصيم

الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني: 3 مشاريع بقيمة إجمالية تتجاوز( 123) مليون ريال.

وزارة الشؤون البلدية والقروية : افتتاح (246) مشروعا وتدشين ( 175 ) مشروعا بتكلفة إجمالية تتجاوز 4 مليارات ونصف المليار ريال .

وزارة البيئة والمياه والزراعة : افتتاح ( 8 ) مشاريع ، وتدشين ( 16) مشروعاً بقيمة إجمالية تزيد عن المليار ونصف المليار ريال .

وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية :

في قطاع الكهرباء افتتاح ( 14 ) مشروعا بتكلفة إجمالية تربو على الأربعة مليارات ونصف المليار ريال .

الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية : افتتاح ( 4 ) مشاريع وتدشين مشروع واحد ، بقيمة إجمالية تزيد عن ( 173 ) مليون ريال .

وبذلك تصل المشاريع المزمع تدشينها وافتتاحها في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ما يفوق الأربعة مليارات و(700) مليون ريال .

وزارة الإسكان : افتتاح مشروعي إسكان محافظة عنيزة الذي تبلغ قيمته أكثر من ( 338 ) مليون ريال .

وزارة التعليم : جامعة القصيم افتتاح ( 28 ) مشروعا وتدشين ( 5 ) مشاريع جديدة بتكلفة تزيد عن ( 3 ) مليارات ريال ، حيث من المتوقع أن يستفيد من هذه المشاريع أكثر من ( 150 ) ألف طالب وطالبة ، كما تفتتح الإدارة العامة للتعليم في المنطقة (73) مشروعا تبلغ تكلفتها ما يقارب الـ ( 532 ) مليون ريال ، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تفتتح ( 3 ) مشاريع بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي ( 136 ) مليون ريال

وبذلك تصل المشاريع المزمع افتتاحها وتدشينها في مجال التعليم في القصيم ما يفوق الـ ( 3 ) مليارات و(800) مليون ريال.

وزارة النقل : افتتاح ( 21 ) مشروعا بتكلفة إجمالية تزيد عن المليار ريال.

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية : افتتاح مشروعين بتكلفة إجمالية تزيد عن (102) مليون ريال.

إجمالي المشاريع في منطقة القصيم التي تم افتتاحها من قبل مقام خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – وصلت إلى أكثر من ( 12) مليارا و (151) مليون ريال ، والمشاريع الجديدة التي تم تدشينها أكثر من ( 4 ) مليارات و(200) مليون ريال ، وشملت تلك المشاريع جميع مدن ومحافظات ومراكز منطقة القصيم.

منطقة حائل

وتضمنت مشروعات المنطقة:

الهيئة العامة للسياحة والتراث ، وبلغت قيمة مشاريع الافتتاح ” 7 ملايين و 874 ألف ريال ” ، فيما بلغت قيمة مشاريع وضع حجر الأساس ” 66 مليونا و 285 ألف ريال ” بقيمة إجمالية بلغت ” 74 مليونا و 159 ألف ريال .

وزارة الحرس الوطني ، وبلغت قيمة مشاريع الافتتاح مليار و139 مليون ريال .

وزارة الشؤون البلدية والقروية ، وبلغت قيمة مشاريع الافتتاح ” 562 مليون ريال ” فيما بلغت قيمة مشاريع وضع حجر الأساس ” 696 مليون ريال ” ، بقيمة إجمالية بلغت ” مليار و 258 مليون ريال .

وزارة البيئة والمياه والزراعة ، وبلغت قيمة مشاريع الافتتاح ” 543 مليون ريال ” فيما بلغت قيمة مشاريع وضع حجر الأساس ” 416 مليون ريال ” ، بقيمة إجمالية تبلغ ” 959 مليون ريال .

وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ، وبلغت قيمة مشاريع الافتتاح ” مليار و 877 مليون ريال وزارة الإسكان ، وبلغت قيمة مشاريع الافتتاح ” 922 مليون ريال .

وزارة التعليم ، وبلغت قيمة مشاريع الافتتاح ” 709 ملايين ريال .

وزارة النقل ، وبلغت قيمة مشاريع وضع حجر الأساس ” 259 مليون ريال .

منطقة تبوك

151 مشروعاً بقيمة إجمالية بلغت 11.835.353.416 ريالاً شملت::

الهيئة العامة للسياحة للتراث الوطني 11 مشروعاً بقيمة إجمالية 98.307.444 ريالاً .

وزارة الشؤون البلدية والقروية 69 مشروعاً بقيمة إجمالية 757.757.355 ريالاً.

وزارة البيئة والمياه والزراعة فقد بلغت 21 مشروعاً بقيمة إجمالية 1.492.642.931 ريالاً.

وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية مشروعين لهيئة المدن الصناعية بقيمة إجمالية 45.858.325 ريال بالإضافة إلى ثلاثة مشاريع لإدارة الكهرباء التي بلغت 4.943.000.000 ريال.

وزارة الإسكان اثنان بقيمة إجمالية 407.807.439 ريالاً.

وزارة التعليم 11 مشروعا منها ستة مشروعات تعليمة وخمس مشروعات لجامعة تبوك بقيمة إجمالية 1.582.881.399 ريالاً

وزارة النقل 16 مشروعاً بقيمة إجمالية 1.631.006.967 ريالاً أما الهيئة العامة للموانئ فقد بلغت 18 مشروعاً بقيمة إجمالية 876.091.556 ريالاً.

منطقة الجوف

242 مشروعًا تنمويًا بما يقارب 10 مليارات ريال تضمنت:

مشروعات وزارة الصحة بواقع 21 مشروعًا حظي بها القطاع الصحي بالمنطقة، بتكلفة إجمالية بلغت 310,926,901 ريال تشمل إنشاء مراكز صحية متخصصة ومتقدمة، بالإضافة إلى إتمام تجهيزات مرافق طبية قائمة حاليًا .

مشروعات وزارة الشؤون البلدية والقروية بلغت 77 مشروعًا بتكلفة 682.870.918 ريالاً تتصدرها مشروعات تصريف السيول من أجل حماية المواطن وممتلكاته، ثم لتغطية إعادة تأهيل وإنشاء حدائق عامة ” منتزهات، طرق، شوارع ، جسور “.

مشروعات وزارة البيئة والمياه والزراعة بلغت 15 مشروعًا بتكلفة 839.651.974 ريالاً لضمان سلامة شبكات الصرف الصحي وفعاليتها، وتطوير إيصال المياه لكل المنازل والتجمعات السكنية الحديثة وتفعيلها .

مشروعات منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، حيث حظيت مشروعات المدن الصناعية والطاقة الكهربائية بعناية كبيرة من الدولة، إذ نفذت عدد من مشاريع الصناعة والطاقة ، وبلغت تكلفتها الإجمالية 1.857.900.000 ريال وشملت واحات الجوف الصناعية الملائمة لعمل المرأة على مساحة تتجاوز 3.375.000 متر مربع ومصانع وحاضنات أعمال، إضافة إلى تطوير مدينة صناعية لوجستية في محافظة القريات ومشروعات محطات التحويل، وتمديد خطوط وشبكات التوزيع الكهربائية، بالإضافة إلى توسيع محطة توزيع المنتجات البترولية، لمواكبة الطلب المحلي المتزايد على الطاقة في منطقة الجوف.

مشروعات وزارة الإسكان البالغة 11 مشروعاً بتكلفة 1.005.276.438 ريالاً أدرجت كجزء من حلول توفير أراضي ووحدات سكنية تتوافق مع ارتفاع قوة الطلب على الأسواق العقارية وكعامل مساعد في خفض تكلفة حيازة السكن على المواطن .

مشروعات وزارة التعليم البالغة 82 مشروعاً جامعياً وتعليمياً بتكلفة بلغت 4.205.945.613 ريالاً ، تؤكد على أن تطوير وتوسيع دائرة تعليم الأجيال تأخذ لب اهتمام الدولة وأحد أهم ركائز رهانها التنموي.

مشروعات منظومة النقل بلغت 22 مشروعاً بتكلفة 1.275.366.882 ريالاً، للطرق وتطوير مطار الجوف ومطار القريات والطرق المؤدية إليهما استجابةً لأهمية أدوار المطارات في تنمية المجتمعات وترقية حظوظها الاقتصادية والسياحية .

مبادرة الملك سلمان للطاقة المتجددة، مشروع المرحلة الأولى (سكاكا – دومة الجندل) بتكلفة اجمالية بلغت 2,100,000,000 ريال وهي ضمن مشروعات الطاقة التي أعلنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، وقامت وزارة الطاقة الصناعة والثروة المعدنية بتأسيس مكتب تطوير مشروعات الطاقة المتجددة التابعة لقطاع الطاقة بالوزارة وأوكلت له مهمة التنفيذ , وكانت باكورة هذه المبادرات في منطقة الجوف وعلى مساحة 6 كيلو مترات مربعة وبأقل سعر تعرفة عالمية في قطاع الطاقة الشمسية الكهروضوئية واستثمارات من القطاع الخاص قيمتها أكثر من مليار ريال سعودي لإنتاج 300 ميقا وات من الكهرباء تخدم 45 ألف وحدة سكنية, ويبدأ العمل على مشروع سكاكا للطاقة الشمسية والكهروضوئية كباكورة المشروعات نحو هدف إنتاج 200 قيقا وات بسواعد وخبرات وطنية ومعايير ومواصفات وتقنيات هي الأحدث عالميًا وشراكة وثيقة مع القطاع الخاص ، وينطلق البناء الذي تقوده ” أكوابور ” بوصفها الشركة السعودية الرائدة في قطاعي إنتاج الكهرباء وتحلية المياه عالميًا .

في دومة الجندل يرسى أول مشروع لاستغلال طاقة الرياح وتنافس عليه أربع من كبريات الشركات العالمية ، ضمن مبادرة الملك سلمان للطاقة المتجددة بطاقة تصل إلى 400 ميغا وات، تلبي احتياجات 70 ألف وحدة سكنية، ويلي هذه المشاريع التي تأتي تحت رؤية المملكة 2030 نجاحات متتالية تضع المملكة في مقدمة الدول في توطين سلاسل القيمة لمشروعات الطاقة المتجددة، ببرنامج طموح برؤية سعودية وثّابة.

مشروعات الشركة السعودية للخطوط الحديدية ” سار”، حيث اتخذت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في هذا الشأن خيارات استراتيجية في الشراكة مع الصناديق الاستثمارية في القطاع الخاص نحو دعم نهضة الوطن وتنويع مصادر الدخل ومن هذه الخيارات، إيجاد بنية تحتية لشبكة قطارات وخطوط حديدية تسهم في تطوير حلول نقل متكاملة تربط شمال ووسط المملكة بشرقها وفق المقاييس العالمية للأداء والسلامة لتدعم الاقتصاد والصناعة وتطوير الخدمات اللوجستية ، بما في ذلك خلق فرص واعدة لشباب الوطن، ومن ضمن هذه المشاريع محطة قطار الشمال للركاب في منطقة الجوف الذي يبدأ مساره من محطة مدينة الرياض مرورًا بالمجمعة والقصيم وحائل وصولاً إلى محطة الجوف التي تعد المحطة الخامسة على خط الركاب ثم القريات المحطة الأخيرة على الخط ذاته بتكلفة بلغت 4,046,039,678 ريالاً، لكل من محطتي الجوف والقريات تشمل إنشاء الخط الحديدي بالمنطقة وأنظمة الاتصالات والتحكم.

منطقة الحدود الشمالية

65 مشروعًا تنمويًا بتكلفة إجمالية بلغت 10,532,730,802 ريال شملت:

مشروعات الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني مشروع واحد بقيمة 95,570,091 ريالاً.

مشاريع وزارة الصحة بواقع 16 مشروعاً حظي بها القطاع الصحي بالمنطقة، بتكلفة إجمالية بلغت 773,300,000 ريال .

مشاريع وزارة الشؤون البلدية والقروية بواقع 8 مشاريع بتكلفة إجمالية بلغت 968,202,231 ريالاً .

مشروعات وزارة البيئة والمياه والزراعة بلغت 12 مشروعاً بتكلفة 482,360,697 ريالاً .

مشروعات وزارة الإسكان 4 مشاريع بواقع 691,454,289 ريالاً.

مشروعات التعليم 17 مشروعاً في كل من جامعة الحدود الشمالية وإدارة التعليم بالمنطقة بواقع 2,087,381,209 ريالات.

مشروعات وزارة المالية (الهيئة العامة للجمارك) مشروعاً واحدا بقيمة إجمالية بلغت 259,441,433 ريالاً.

مشروعات وزارة النقل مشروعان بواقع 109,020,852 ريالاً .

-مشروعات وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية (الشركة السعودية الكهرباء) 3 مشاريع بواقع 4,566,000,000 ريال .

مشروع الاسمنت الأبيض بقيمة 500,000,000 ريال.

مدينة وعد الشمال الصناعية

المرحلة الأولى من المشروعات بتكلفة 55 مليار ريال

المرحلة الثانية يتكلفة 31 مليار ريال