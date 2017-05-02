زيارة ميدانية لوفد جمرك ميناء جدة الإسلامي لمحطة التحلية بالشعيبة

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جدة ــ البلاد

انطلاقاً من مبدأ تفعيل الشراكة والتعاون بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي بما يتواءم مع رؤية المملكة 2030 ، قام وفد من جمرك ميناء جدة الإسلامي يتقدمهم مدير عام جمرك ميناء جدة الإسلامي الأستاذ عبدالله بن حمود الفلاي ـ مؤخرا ــ بزيارة ميدانية لمحطة التحلية بالشعيبة وذلك ضمن الزيارات التعريفية لشركة الشعيبة للمياه والكهرباء ، وكان في استقباله المدير التنفيذي لشركة الشعيبة للمياه والكهرباء المهندس أحمد بن قاسم عسيري.

وقدم العسيري نبذة تعريفية عن الشركة التي تأسست بموجب مرسوم ملكي بتاريخ بتاريخ 11/07 /1426 هـ ، والتي تعتبر من أهم المنجزات الوطنية التي تم خصخصتها لإنتاج المياه المحلاة بطاقة انتاجية تبلغ ٨٨٠,٠٠٠ متر مكعب يومياً والتي تقوم بتوفير المياه لمكة المكرمة وجدة والطائف والباحة وكذلك انتاج ٩٠٠ ميجاوات من الكهرباء ،

حيث أن الدولة تمتلك حصة ٤٠٪‏ من أسهم الشركة ممثلة بصندوق الاستثمارات العامة والشركة السعودية للكهرباء … وخلال الجولة أشاد الفلاي والوفد المرافق له بهذا المشروع الحيوي الذي يعتبر من أهم المنجزات الوطنية ، وتمنوا للقائمين عليه التوفيق والنجاح ومزيداً من التقدم والازدهار.