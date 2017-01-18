زيارة وفاء للإعلامي السوداني كمال حامد

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جدة- البلاد

قام عدد من الإعلاميين والفنانين بزيارة وفاء للإعلامي السوداني كمال حامد، الذي يرقد بمستشفى المستقبل بجدة، بعد إجراء عملية في الركبة. لمسة وفاء قام بها الإعلاميون والفنانون من السعودية والسودان ، فمن السعودية: الإعلامي محمد الراعي والإعلامي صبحي الحداد والفنان حمد محبوب والموسيقي عادل البيطار والأستاذ أحمد السويدي..

ومن الأشقاء السودانيين : المخرج الصحفي محمد خير كباشي، والإعلامي والرياضي محمد خير أبو زيد، والمذيع الأمين الزبير علي..وعدد من أصدقاء وأقارب الأستاذ كمال حامد.

من جانبه عبر كمال حامد عن سعادته بزيارة أشقائه من البلدين، خلال وجوده في المستشفى، وذكر أنه يستقبل كل يوم أصدقاء من بلديه السودان والسعودية .

جدير بالذكر أن الأستاذ كمال حامد أحد كبار الإعلاميين العرب، ومسيرته الإعلامية تتجاوز نصف قرن في الإذاعة والتلفزيون والصحافة، بدأها في جدة في صحيفة عكاظ، ثم الشرق الأوسط، ثم الحياة، والـ BBC، وهو أحد مؤسسي صحيفة الرياضية، ويفخر بعمله في السعودية في كل من جدة والرياض والمنطقة الشرقية.