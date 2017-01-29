زياش: واثق من تخطي مصر

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إعداد- محمود العوضي

قال حكيم زياش، لاعب أياكس أمستردام الهولندي، الذي استبعده هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب المغرب من قائمة الفريق المشاركة في كأس الأمم الإفريقية: إنه واثق من تأهل منتخب الأسود على حساب نظيره المصري.

ويلعب منتخبا المغرب ومصر اليوم، ضمن الدور ربع النهائي من البطولة القارية المقامة بالجابون.

وأوضح زياش، أنه واثق أن منتخب المغرب سيتخطى مصر، وسيواصل مشواره في البطولة، تابعت مباريات الفريق، وأعتقد أنه قدم أداءً رائعا، صحيح أني لم أكمل مباراة كوت ديفوار للنهاية، لكني كنت واثقا من تحقيق الفوز”.

وأضاف: لا أحمل أي مشاعر سيئة تجاه المنتخب المغربي كوني لم أشارك، وسأظل أدعم زملائي حتى النهاية، كما أعتقد أن هذه فرصتهم ليبلغوا نقطة بعيدة بهذه البطولة، أتمنى لهم التوفيق”.

كان رينارد استبعد زياش من قائمة الأسود، حيث رفض الاستجابة لمطالب الإعلام والجماهير باستدعائه، حتى بعد تعرض عدد من اللاعبين للإصابات.