زيتون الجوف يضع المملكة على الخارطة العالمية

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الرياض ــ البلاد

أظهرت تقارير لهيئة الإحصاء والمعلومات، أن منطقة الجوف وضعت المملكة على خارطة زراعة الزيتون عالمياً.

وأرجع التقرير سبب ذلك إلى فرادة أرض الجوف بمواصفات، جعلتها مكاناً مفضلا لعديد من الأصناف بدلاً من منشئها.

وتعد منطقة الجوف “بحسب التقرير” من أفضل بقاع العالم لزراعة الزيتون وإنتاجه، كونها تقع على خطي العرض 30و45 في القسم الشمالي من الكرة الأرضية، كما تتصدر مناطق المملكة في هذا الجانب حيث يزرع فيها ما يبلغ نحو 7.995.389 شجرة من أصل 10.135.333 شجرة أي بنسبة 87.8%.

وتأتي محافظة طبرجل على رأس القائمة بأكثر من 6 ملايين شجرة زيتون بنسبة 82.84 %، تليها سكاكا بـ 754.251 شجرة، ثم القريات في المرتبة الثالثة بـ 400.322 شجرة، ثم دومة الجندل بـ 217.455 شجرة.