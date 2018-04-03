الرياضة

زيدان يرفض الحديث عن نهائي الموسم الماضي أمام يوفنتوس

كتبه امينة حسنيaccess_time17 / رجب / 1439 هـ       3 أبريل 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

رفض الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد إجراء أي مقارنة بين مباراة فريقه أمام يوفنتوس يوم الثلاثاء في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم وبين مواجهة الفريقين في نهائي البطولة ذاتها الموسم الماضي.

وقال زيدان للصحفيين بعد سؤال عن المباراة التي انتهت بفوز فريقه 4-1 في كارديف ”لا علاقة لمباراة الغد بما حدث قبل عشرة أشهر“.

وأضاف قبل لقاء الذهاب ”ما حدث قد حدث لكن علينا الآن أن نفكر في مباراة الغد والتأكد من خوضها بطريقة جيدة.

”لا يجب علينا الانشغال بما مضى أو بأي مباراة أخرى خضناها أمام يوفنتوس لأن هذا لن يضيف أي شيء“.

ولا يعيش ريال مدريد أفضل مواسمه حيث يحتل المركز الثالث في الدوري الإسباني.

كما أنهى دور المجموعات في دوري الأبطال في المركز الثاني بعد توتنهام هوتسبير.

لكن حامل اللقب أثبت قدراته الكبيرة حين هزم باريس سان جيرمان في دور الستة عشر.

امينة حسني

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