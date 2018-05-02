“سابتكو” تنقل مليون راكب في أقل من شهرين بمدينتي الرياض وجدة

سجلت الشركة السعودية للنقل الجماعي “سابتكو” إنجازاً في خدمات النقل العام داخل المدن، حيث تمكنت من خلال تشغيلها خدمة النقل العام داخل المدن والبديلة للحافلات الأهلية والمعروفة (بخط البلدة) من نقل أكثر من مليون راكب في مدينتي الرياض وجدة في فترة لا تتجاوز شهرين ، حيث تقدم الخدمة بإشراف هيئة النقل العام بالتنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة.

وبين نائب الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للنقل الجماعي “سابتكو ” أحمد بن عايد الجهني أن نقل أكثر من مليون راكب في أقل من شهرين من إنطلاق الخدمة يؤكد حرص “سابتكو” على تقديم خدماتها بشكل منتظم وتسخير القدرات التقنية لتلبية احتياجات قطاع النقل العام، ويؤكد كذلك نجاح خطط الشركة التشغيلية لهذه الخدمة.

وأشار إلى أن “سابتكو” تعمل وفق خطة تشغيلية متكاملة حيث تم تأمين حافلات حديثة ومجهزة بوسائل الراحة والسلامة وتعمل على تقديم خدمات النقل العام في الرياض وجدة من خلال رحلات مجدولة وفِي مسارات محددة وبأوقات تقاطر منتظمة.

وأضاف أن “سابتكو” بدأت مع تشغيل خدمة النقل العام الجديدة بتطبيق نظام إلكتروني متكامل لإدارة الحافلات ومرونة الدفع باستخدام بطاقات ذكية يمكن شرائها وإعادة شحنها عبر عدد من القنوات الإلكترونية والمتمثلة في أجهزة بيع ذاتية و تطبيق خاص للخدمة للأجهزة الذكية.

يشار إلى أن تشغيل “سابتكو” لخدمة النقل العام يأتي في بعد قرار اللجنة الإشرافية المعنية بمتابعة إنفاذ قرار مجلس الوزراء بشأن معالجة الوضع الراهن للحافلات الاهلية (خط البلدة) وإيقافها عن ممارسة نشاط النقل العام واختيار مشغل للخدمة البديلة المقدمة من قبل تلك الحافلات في مدينتي الرياض وجدة.