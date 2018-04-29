سابك تحقق صافي أرباح مقداره 5.51 مليار ريال في الربع الأول من العام 2018

حققت الشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك صافي أرباح في الربع الأول من عام 2018م مقداره (5.51) مليار ريال مقابل (5.23) مليارات ريال في نفس الفترة من العام السابق، بارتفاع 5.35% ومقابل (3.7) مليار ريال في الربع السابق، بارتفاع قدره 48.92%.

ووصل إجمالي الربح إلى 14.21 مليار ريال سعودي عن أعمال الشركة للربع الأول من العام 2018م، مقابل (13.53) مليار ريال

في الربع المماثل من العام 2017م، بارتفاع 5.03%، وبالمقارنة مع 12.43 مليار ريال في الربع السابق بارتفاع 14.32%.

وأكد نائب رئيس مجلس إدارة سابك الرئيس التنفيذي يوسف بن عبدالله البنيان، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في مقر الشركة الرئيسي بالرياض، أن هذه النتائج تعكس استمرار الأثر الإيجابي الناتج عن مبادرات الشركة لإعادة الهيكلة والتركيز المستمر على موثوقية أداء المصانع مع المحافظة على المعدلات المتميزة للأمن والسلامة

مبيناً أن ارتفاع صافي الأرباح يعود إلى ارتفاع متوسط أسعار بيع المنتجات وزيادة الكميات المباعة.

وأوضحت النتائج المالية التي أعلنتها الشركة عن الربع المنتهي في 31 مارس 2018م أن الأرباح التشغيلية

بلغت 8.94 مليار ريال بالمقارنة مع 8.34 مليارات ريال في الربع المماثل من العام 2017م، بارتفاع قدرة 7.19%، ومع 6.57

في الربع السابق، بارتفاع بلغ أكثر من 36%. فيما بلغت ربحية السهم 1.84 ريال

بالمقارنة مع 1.74 خلال الربع المماثل للعام السابق.

وقد بلغ إجمالي المبيعات خلال الربع الأول 41.86 مليار ريال مقابل 36.32 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق

وذلك بارتفاع قدره 15%، ومقابل 40.34 مليار ريال للربع السابق، وبارتفاع قدره 4%.