« سابك » تفتتح أول مصنع للبولي أسيتال في الشرق الأوسط

افتتحت الشركة السعودية للصناعات الأساسية ( سابك ) في مجمع الشركة الوطنية للميثانول (ابن سينا) التابعة لها، أول مصنع للبولي أسيتال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بمدينة الجبيل، في خطوة تمثل علامة بارزة أخرى في مسيرتها التنموية في مجال البلاستيكيات الهندسية الحرارية الذي يشهد تنافسية شديدة حول العالم.

وجرى افتتاح المصنع الجديد، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 50 ألف طن متري، بحضور نائب رئيس مجلس إدارة (سابك)، الرئيس التنفيذي يوسف بن عبدالله البنيان، وعدد من تنفيذي (سابك)، وممثلين عن شركة (سي تي إي) شريك (سابك) في هذا المشروع المشترك، وهي شركة مملوكة مناصفة بين شركتي (سيلانيز كوربوريشن)، و(ديوك إنيرجي).

ويعكس المصنع الجديد استراتيجية (سابك) لعام 2025م، الرامية إلى توفير حلول جديدة للبوليمرات قادرة على تلبية احتياجات الزبائن، ومساعدتهم في مواجهة التحديات المتمثلة في التغير المستمر لمتطلبات السوق، كما يُبرز المصنع جهود (سابك) في دعم تطوير المحتوى المحلي في الصناعات الوطنية، بما ينسجم مع أهداف رؤية 2030م.

وحول هذه الخطوة، أوضح نائب الرئيس التنفيذي للبتروكيماويات في (سابك) المهندس عبد الرحمن الفقيه أن إنشاء المصنع يعكس التزام الشركة الاستراتيجي بتنويع الحلول، ونسعى إلى إيجاد قيمة طويلة الأجل لزبائن سابك في مجموعة من القطاعات الصناعية، بما في ذلك السيارات والبناء والتشييد والسلع الاستهلاكية والأجهزة الكهربائية والإضاءة.

وتعد مادة (البولي أسيتال) منتجاً بلاستيكياً حرارياً شبه بلوري يمكن أن يحل محل المعادن في العديد من التطبيقات؛ نظراً لما يتمتع به من قوة عالية وثبات استثنائي في أبعاده وسهولة تشكيله آلياً، ويمكن استخدامه في الصناعات المختلفة، بما في ذلك السيارات والبناء والتشييد والإلكترونيات والأجهزة الكهربائية والسلع الاستهلاكية.