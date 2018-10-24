“سابك” تنضم إلى قادة الأعمال العالميين في مبادرة مستقبل الاستثمار

أوضح نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي يوسف بن عبد الله البنيان، أن التقنية تسهم في تغيير واقع الاستثمار بشكل كبير، وتضطلع (سابك) بدور رئيس في توجيه الاستثمارات لتقليل المخاطر وتحسين فرص النمو للمستثمرين في المملكة وخارجها”.

وقال البنيان خلال مشاركته أمس في حلقة نقاشية بعنوان “النمو المطرد” ضمن فعاليات “مبادرة مستقبل الاستثمار 2018” : “نعتز بإظهار التزام (سابك) وإنجازاتها القوية على صعيد شراكاتها الاستراتيجية مع الأطراف ذات العلاقة في جميع أنحاء العالم، وتجاوز توقعات المستثمرين، وتوفير الفرص لقيادة الثورة الصناعية الرابعة”.

وأكد أن الأهمية الكبيرة لصناعة البتروكيماويات في نمو وازدهار القرن الواحد والعشرين، مع وصول عدد سكان العالم إلى ما يقدر بنحو تسعة مليارات نسمة بحلول عام 2050م، فإن تلبية احتياجات هذا العدد المتزايد يتطلب النمو المستدام.

وأشار إلى أن (سابك) قادرة على تأدية دور رئيس في تعزيز صناعة السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية، وتطوير مواد أخف وأقوى للطائرات والقطارات والسيارات، وإنتاج الأسمدة المتقدمة التي تزيد كميات المحاصيل من نفس المساحة دون الحاجة إلى التوسع في الرقعة الزراعية.

وسلط الرئيس التنفيذي لـ(سابك) الضوء على مكانة الشركة الفريدة التي تمكنها من الاستفادة من الزبائن العالميين في المملكة، من خلال علاقاتها المتميزة في السوق، ما يمكنها من الإسهام في خلق فرص عمل في المملكة، في إطار هدفها المتمثل في العمل كأداة تمكين رئيسة للرؤية السعودية 2030م.

وانضمت الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” إلى مجموعة من قادة الأعمال الذين قدموا من جميع أنحاء العالم لحضور مبادرة مستقبل الاستثمار2018 في دورتها الثانية، في الرياض حيث تلتقي تلك الأطراف المؤثرة لتحديد مستقبل الاستثمار العالمي، ويضم مجموعة من الأسماء الرائدة في عالم الأعمال والاستثمار العالمي.

وكانت (سابك) واحدة من ثماني شركات رائدة تم اختيارها كشركاء استراتيجيين في مبادرة مستقبل الاستثمار لعام 2018م، التي ركزت على استكشاف مستقبل التجارة والتنمية العالمية ضمن ثلاثة محاور أساسية هي: “الاستثمار في التحول”، و”التقنية كمصدر للفرص”، و”تطوير القدرات البشرية”.