(سابك) : 93% نسبة إنجاز مشروع (سماك)

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الرياض – البلاد

اعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” ان نسبة إنجاز مشروع سماك بلغت 93.75% بنهاية العام 2016، متوقعة ان يتم الانتهاء الكامل من المشروع خلال الربع الثاني من العام الجاري 2017، مبينة انه تم ارساء عقد الاعمال الهندسية والتوريدية والانشائية الى شركة (سي تي اي تايوان) في يونيو 2014.

يذكر ان مشروع الشركة السعودية للميثاكريليت “سماك”، مملوك مناصفة بين شركة سابك وشركة متسوبيشي رايون بطاقة انتاجية سنوية 40 الف طن من بولي ميثيل الميثاكريليت و210 الف طن من مثيل الميثاكريليت، وتعد هذه المنتجات جزءا من مجموعة منتجات تستهدفها سابك لتعزيز نمو قطاع الصناعات التحويلية على الصعيدين المحلي والعالمي، بما في ذلك صناعات: السيارات والالكترونيات والاجهزة الكهربائية وغيرها.

وقالت الشركة ان المشروع بمصانع شركة غاز في ينبع لاستخدامه على سبيل الاحتياط اذا توقفت احدى وحدات الشركة عن انتاج النيتروجين ياتي ذلك اتفاقا مع استراتجية الشركة لتجنب حدوث انقطاع مفاجئ لامدادات غاز النيتروجين لزبائنها باعتبارها المورد الوحيد للنيتروجين في مدينة ينبع الصناعية، وتبلغ الطاقة الانتاجية اليومية للوحدة الجديدة 1500 طن من النيتروجين وانه تم ارساء عقد الاعمال الهندسية والتوريدية والانشائية الى شركة اي تيك المحدودة للإنشاءات والهندسة الكورية.

وبحسب تقرير مجلس ادارة الشركة للعام 2016، فان مشروع المرحلة الرابعة لتوليد النتروجين في شركة غاز بمصانعها في الجبيل بهدف رفع مستوى السلامة والاعتمادية وانتاج 50 الف متر مكب في الساعة وتحسين جودة النيتروجين المرسل الى شركة صدارة وبلغت نسبة الانجاز في مرحلة بناء المشروع 90% متوقعة ان ينتهي في منتصف 2017.