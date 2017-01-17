ساب يدشن مشروعاً تنموياً للمكفوفات في المدينة المنورة

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المدينة المنورة ـــ البلاد

ضمن إطار برامجه في خدمة المجتمع، دشن البنك السعودي البريطاني “مطبخ ساب النموذجي”، لتدريب وتأهيل المكفوفات على اتقان مهارة الطبخ، باستخدام الأجهزة الناطقة الحديثة، وذلك في مقر جمعية المكفوفين الخيرية (رؤية) في المدينة المنورة…

وتم افتتاح المشروع بحضور ممثلي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمدينة المنورة، وكبار المسؤولين التنفيذيين في الجمعية، وممثلي البنك السعودي البريطاني…ويحتوي المطبخ على مجموعة من الأجهزة والمعدات الحديثة ،المصممة خصيصاً للمكفوفات، بحيث يمكن لهن إدارة المهام باستخدام خاصية التقنية الناطقة، مع توفير المكان المناسب والأجهزة المناسبة والآمنة. ويهدف هذا المشروع إلى تدريب وتأهيل المكفوفات لتمكينهن من الانضمام إلى فئة الأسر المنتجة، إلى جانب مساعدتهن في ممارسة واجباتهن الأسرية بيسر وسهولة…وتأتي هذه المبادرة من ساب انطلاقا من إيمانه بمسؤوليته تجاه المجتمع، وحرصه على المشاريع الموجهة لصالح المكفوفين والمكفوفات، لتمكينهم من استغلال قدراتهم وطاقاتهم وتحفيزهم على العمل والإنتاجية. وكذلك تدعيماً لقيم “ساب” الساعية لتعزيز روابط التواصل مع المجتمع من خلال الإسهام في المشاريع الخيرية والتنموية.