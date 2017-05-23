(ساب) يرعى ملتقى الالتزام ومكافحة غسل الأموال

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الرياض ــ الابلاد

شارك البنك السعودي البريطاني (ساب) في رعاية الملتقى السنوي التاسع للالتزام ومكافحة غسل الأموال، الذي نظمه المعهد المالي بالتعاون مع شركة تومسون رويترز مؤخرا في الرياض، بحضور معالي الدكتور/أحمد بن عبدالكريم الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، وبمشاركة نخبة من الخبراء الاقتصاديين والمهتمين بالمجال المصرفي والمتخصصين في مجالات الالتزام ومكافحة الجرائم المالية…

ونظراً لما يوليه هذا الملتقى من اهتمام بالغ بموضوعات تتعلق بحماية القطاع المالي وآخر التطورات التنظيمية في هذا المجال على المستويين المحلي والدولي ، حضر من جانب بنك ساب الرئيس التنفيذي للالتزام الاستاذ/ سامي بن جدعان المهيد إلى جانب عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في البنك للمشاركة في فعاليات هذا الملتقى…

وساهم ساب في ورش العمل وحلقات النقاش والمعرض المصاحب للملتقى، حيث افتتح وأدار الاستاذ/ علي بن سعيد القحطاني، رئيس مكافحة الجرائم المالية في ساب، حلقة نقاش بعنوان “استمرار محاربة الجرائم المالية”. وفي كلمته الافتتاحية سلط الضوء على المبادرات المحلية التي تمت في هذا الخصوص وأبرز التحديات التي تواجه القطاع المالي …

كما شارك القحطاني بورقة عمل أخرى في حلقة نقاش تحت عنوان “منهجية مكافحة الجرائم المالية”، وتطرق في كلمته إلى مكافحة غسل الأموال ومؤشرات الاشتباه وأبرز التحديات في عمليات التجارة الدولية، واستخدامات قنوات التواصل الاجتماعي وعلاقتها بغسل الأموال وأنماط الاشتباه، والمتطلبات التنظيمية للعناية الواجبة والتحديات المرتبطة بتطبيق المنهج القائم على المخاطر…

هذا، وقد حظي جناح ساب في المعرض بإقبال المشاركين في الملتقى والحضور للاطلاع على أهم المستجدات في هذا الشأن، وكان من أبرزها زيارة معالي محافظ مؤسسة النقد وعدد من كبار المسئولين التنفيذيين في المؤسسة.