(ساب) يوفر أجهزة طبية لذوي الاحتياجات الخاصة

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جدة- أحمد شرف الدين

وفر البنك السعودي البريطاني (ساب) أجهزة ومعدات طبية لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك ضمن إطار الأنشطة والفعاليات التي نفذها البنك لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويشكل هذا العمل الخيري مساهمة ساب في برنامج “تحقيق الأمنيات” الذي ينظمه مركز الرعاية النهارية للإناث بحي القدس في مدينة الرياض لتحقيق أمنيات ذوي الاحتياجات الخاصة وتلبية متطلباتهم من الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة.

وكرمت الجمعية ساب، تقديراً لدوره الإنساني ومساهمته الفاعلة في نجاح البرنامج وتحقيق أمنيات ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بحضور عدد من كبار الموظفات في البنك. وتأتي مساهمة البنك في هذا البرنامج الخيري انطلاقاً من إيمانه بمسؤوليته الاجتماعية وامتداداً لمساهماته المجتمعية الرائدة،

وتدعيماً لقيم ساب الرئيسية التي تهدف للتواصل الفعال من أجل تقديم خدمة متميزة للمجتمع، وكذلك إيماناً بالأهداف النبيلة لهذا البرنامج، ومدى تأثيره الإيجابي على واحدة من أهم فئات المجتمع المستحقة للدعم.