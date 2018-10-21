«سار» تعلن دخول محطة الركاب في الجوف للخدمة نهاية شهر صفر الجاري

أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار”، عن دخول محطة الركاب في الجوف للخدمة وتسيير القطارات منها وإليها، ابتداءً من الأربعاء 29 صفر 1440هـ الموافق 7 نوفمبر 2018م .

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة “سار” الدكتور بشار بن خالد المالك، أن دخول محطة الجوف حيّز التشغيل الفعلي، جاء بعد موافقة مجلس إدارة الشركة على إطلاق خدمة القطارات الليلية لمحطة الجوف، مبيناً أن معالي وزير النقل رئيس مجلس الإدارة الدكتور نبيل بن محمد العامودي، قد تفقد القطار الليلي للتأكد من جاهزية واكتمال الخطة التشغيلية لمحطة الجوف.

وأكد أن تشغيل محطة الركاب بالجوف يمثل مرحلة جديدة في خدمة نقل الركاب، تضاف إلى محطات الركاب الأربع في شبكة الشمال، ويتيح خياراً جديداً للسفر، لم يكن متاحاً من قبل لسكان منطقة الجوف وزوارها, مشيراً إلى أن محطة الجوف ستسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة عموماً، وأن وجود شبكة نقل سككي حديثة ومستدامة تلتزم بأعلى معايير السلامة العالمية ستعمل على فتح المجال أمام الفرص الاستثمارية في المنطقة مثل أنشطة السياحة، وخدمات الشحن بالقطارات، الأمر الذي يشكل محركاً اقتصادياً مهماً .

ولفت الدكتور المالك, النظر إلى أن المدن التي تمرّ من خلالها شبكة قطار الشمال، تعدّ مدناً واعدة للاستثمار الاقتصادي بشكل عام، ما يتيح الفرص للمستثمرين، وكذلك أمام الشباب في هذه المدن، لإيجاد استثمارات في مختلف المجالات، بما يعزّز الاقتصاد الوطني غير النفطي، كما يواصل مسيرة التنمية المتوازنة التي تسعى إليها قيادتنا الرشيدة.

وقدم الرئيس التنفيذي لشركة “سار”، شكره وامتنانه لصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف على دعمه الغير محدود وتذليله العقبات كافة، ما كان له الأثر في تسهيل مهمة الشركة لتشغيل خدمة نقل الركاب بمحطة الجوف، منوهاً بالدور الكبير الذي قام به معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة شركة “سار” الدكتور نبيل العامودي، ومتابعته المستمرة لمراحل الإعداد والتجهيز لإطلاق الخدمة.

من جانبه كشف مدير عام الاتصال المؤسسي والتسويق عمار النهدي، أن القطارات الليلية تحوي عربات مخصصة لمقصورات النوم ومقطورات لشحن السيارات، وأماكن مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب 24 مقصورة للنوم تتسع لـ 96 راكباً، مضيفاً أن الطاقة الاستيعابية للقطار الليلي تصل إلى 377 راكباً، مقسمة إلى 43 راكباً في درجة الأعمال و 238 في الدرجة الاقتصادية، إلى جانب توافر خدمة الإنترنت، كذلك شاشات عرض معلومات الرحلة في جميع عربات المسافرين بدرجتيها الاقتصادية والأعمال, بالإضافة إلى عربة المطعم والأماكن المخصصة للصلاة.

وأكد النهدي، أن محطة الجوف للركاب ستنضم إلى المحطات التي تعمل حالياً، ضمن مشروع قطار الشمال، مضيفاً أن الشركة ستفتح المجال للراغبين في السفر من وإلى محطة الجوف بحجز تذاكرهم ، من خلال الموقع الإلكتروني للشركة أو تطبيق “سار” أو مركز الاتصالات، كما يمكنهم ذلك من خلال زيارة أقرب المحطات إليهم.

يُذكر أن شركة “سار”، دشنت المرحلة الأولى من خدمة نقل الركاب بالقطارات في 26 فبراير 2017، بين محطات الرياض، المجمعة، القصيم، ومن ثم اتبعتها بتشغيل محطة حائل في 26 نوفمبر 2017 ، وتسعى إلى رفع كفاءتها التشغيلية واستكمال مشروع خط الركاب بتدشين محطة القريات نهاية العام 2019م.