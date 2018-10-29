محليات

“سار” تُضيف الجوف كوجهة جديدة للسفر عبر قطاراتها

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time17 / صفر / 1440 هـ      29 أكتوبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” ، عن فتح المجال لحجز تذاكر رحلات القطار الليلي من وإلى محطة الركاب بالجوف، من خلال موقعها الالكتروني وعبر تطبيق “سار”، ومن خلال مكاتب بيع التذاكر في المحطات ومركز خدمة العملاء 920000329.

وجددت “سار”، تأكيدها على أن دخول محطة الركاب في الجوف للخدمة سيكون بمشيئة الله تعالى ابتداء من يوم الأربعاء 29 صفر 1440هـ الموافق 7 نوفمبر 2018م، موضحة أن الرحلة المغادرة من محطة الرياض إلى الجوف مروراً بالقصيم وحائل ستكون كل أربعاء في الــ 9:30 مساءً، فيما سيكون وقت رحلة العودة في الـ 11:30 مساءً يوم السبت، مؤكدة أن عدد الرحلات من وإلى الجوف سيزداد مستقبلاً بشكل تدريجي حسب الخطط التشغيلية للشركة.

ibrahim

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