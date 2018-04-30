سار : مواعيد جديدة لرحلات قطار الشمال في شهر رمضان المبارك

أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار”، عن تحديث مواعيد رحلات قطار الشمال للركاب بين محطاتها تزامناً مع شهر رمضان المبارك.

وأوضح مدير عام التسويق والاتصال المؤسسي عمار النهدي أنه تزامناً مع الشهر الفضيل؛ حدّثت الشركة مواعيد رحلاتها

مشيرا إلى أنه وفقاً لجدول الرحلات الذي يبدأ غرة رمضان الموافق 16 مايو، سيكون موعد الرحلة الأولى من محطة الرياض في الساعة الثانية ظهراً وصولاً إلى محطة حائل (الوجهة الأخيرة) عند الساعة 6:36 مساءً”.

وقال : إن موعد رحلة العودة من حائل إلى الرياض مروراً بالقصيم والمجمعة سيكون عند الساعة 08:40 مساءً حتى وصول إلى الرياض في الـ 01:11 بعد منتصف الليل.

وأكد النهدي أن “سار” تحرص من خلال جدول رحلاتها الرمضانية إلى مراعاة خصوصية الشهر ، وتحديد الرحلات التي تناسب عملاءها بناءً على دراسة احتياجاتهم خلال شهر رمضان.