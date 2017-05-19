العدد 21939 19 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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“ساما” تتوقع عودة معدل التضخم

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“ساما” تتوقع عودة معدل التضخم
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الرياض – البلاد
قالت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” إن احتمالية عودة معدل التضخم إلى معدلات إيجابية خلال الربع الثاني 2017 واردة.
وأشارت المؤسسة في تقريرها الربعي عن التضخم في المملكة، إلى أن ذلك الاحتمال يعود إلى عدة عوامل من أهمها إعادة البدلات والمزايا المالية لموظفي الدولة والذي سوف يعزز الثقة ويدعم القوة الشرائية.
وأضافت أن من الاسباب التي تدعم هذا الاحتمال قرب موسم شهر رمضان والأجازة الصيفية وعيد الفطر المبارك.
وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء تسجيل مُعدل التضخم في المملكة نسبة سالبة خلال الأربعة أشهر الأولى من العام 2017 ، وذلك لأول مرة منذ سنوات عديدة .

التصنيف: الأولى

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