(ساما) تنفي منع صرف الريال العماني في المملكة

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جدة ــ البلاد

نفت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) إصدارها لأي توجيهات تقضي بايقاف التعامل بالريال العماني، بعد امتناع بعض محلات الصرافة في المملكة خلال اليومين الماضيين عن صرف العملة العمانية.

ونوهت “ساما” أنها تواصلت مع البنك المركزي العماني، بعد امتناع بعض الصرافين في السعودية عن صرف الريال العماني، حيث أكد البنك العماني أنه لم يطرأ اي تغيير على سعر صرف الريال العماني، وأنه لا توجد رسوم جمركية على نقل النقد من وإلى سلطنة عمان.

وثارت شائعة خلال اليومين الماضيين في المملكة، عن صدور توجيهات من قبل مؤسسة النقد ، إلى محلات الصرافة في المملكة، تمنعهم بموجبها من صرف الريال العماني.

ونقلت صحيفة “الوطن العمانية” عبر موقعها على “تويتر” تأكيدات رئيس البنك المركزي العماني حمود بن سنجور الزدجالي، عدم وجود أي مؤثرات على صرف الريال العماني في بعض دول الخليج، في إشارة إلى السعودية.