“ساما” توقف أعمال 3 منشآت مصرفية لحين تصحيح اوضاعها

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، اليوم عن صدور قراراتها بإيقاف كل من شركة محمد حسن بيطار وأولاده للصرافة، ومؤسسة صلاح الدين كعكي للصرافة، ومؤسسة لافي عواض الحربي للصرافة، عن مزاولة أعمال الصرافة إلى حين تصحيح أوضاعها والحصول على موافقة المؤسسة على إعادة نشاط الصرافة.

وأوضحت “ساما” في بيان لها أن القرارات جاءت نظراً لعدم التزام تلك المنشآت بالمتطلبات النظامية والرقابية الصادرة من قبل مؤسسة النقد بموجب القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة الصادرة بقرار وزير المالية بتاريخ 01 / 05 / 1432هـ، على الرغم من توجيه مؤسسة النقد عدة إنذارات سابقة لتلك المنشآت الثلاث لتصحيح وضعها.

وتؤكد مؤسسة النقد أنه لن يتم رفع الإيقاف عن تلك المنشآت حتى يثبت تصحيحها لأوضاعها والتزامها التام بالمتطلبات النظامية والرقابية، وفي حال عدم قيامها بتصحيح أوضاعها فإن مؤسسة النقد ستتخذ إجراءات نظامية إضافية.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص مؤسسة النقد العربي السعودي على قيام جميع المؤسسات المالية بتطبيق المتطلبات النظامية كافة.