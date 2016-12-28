ساما: ضوابط التأمين الجديدة ستسهم في تقليل الحوادث المرورية

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جدة ــ البلاد

قالت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”: إن الهدف من الضوابط الجديدة التي أعلنت عنها أمس الأول، هو التفرقة بين قائدي المركبات، من حيث درجة المخاطرة لكل منهم، وفي ذلك أثر إيجابي على المواطن والمقيم ذوي القيادة السليمة، من حيث الحصول على أسعار تأمين تفضيلية وعادلة، وعلى قطاع التأمين من خلال الدقة في احتساب المخاطر المحتملة لوثائق التأمين المصدرة.

وقال وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أحمد بن عبد الله آل الشيخ : إن من أهداف الضوابط الجديدة التي أصدرتها المؤسسة للاكتتاب في تأمين المركبات تعزيز مبادئ القيادة السليمة، وتحفيز قائدي المركبات من المواطنين والمقيمين على القيادة الآمنة، من خلال حصولهم على أسعار تأمين أفضل، ومن المتوقع أن يكون لذلك أثر إيجابي على قطاع التأمين، من خلال تقليل عدد الحوادث المرورية، وبالتالي خفض حجم المطالبات التي يتكبدها قطاع التأمين.