سامسونج تُقدم غسالة جديدة تتيح لك غسل حمولتين فى نفس الوقت ..CES 2017

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في العادة تمكن مشكلة الغسالات الأتوماتيك أنها لاتسمح الإ بغسل دورة واحدة لذلك فكرت سامسونج في هذه المشكلة وقررت تقديم الجديد لعملائها.

لان عادة الغسالات هي السماح بغسل حمولة واحدة فقط .

ولكن سامسونج من خلال مشاركتها في معرض CES ماهو جديد فهو…!

غسالة تسمح بغسل حمولتين فى ذات الوقت فقدمت الغسالات تحمل اسم FlexWash و FlexDry.

وهم أنظمة غسالات و مجففات صممت على الطريقة التقليدية الأمامية التي تستخدمها سامسونج فى صناعتها للغسالات والمجففات.

FlexWash عبارة عن غسالة أوتوماتيكية سعتها 1 قدم ( 28 لتر تقريباً) موضوعة فوق الغسالة الأكبر حجما سعتها 5 قدم (141 لتر تقريباً).

كلا النظامين سيظهران فى خط إنتاج سامسونج للغسالات و المجففات الذكية.

بالإضافة إلى سوف يمكنك تلقي التحديثات عن الغسيل الخاص بك عن طريق الهاتف أو حتى تشغيل المجفف عن بعد.

وحتي الآن لم تعلن شركة سامسونج عن تاريخ توفر نظامي FlexWash و FlexDry بعد.

ولكن كل التوقعات تشير إلي إمكانية توافرهم هذا العام 2017.