سباق على لاعبي الزعيم المسرحين

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الرياض- البلاد

دخلت العديد من أندية دوري جميل في سباق من أجل الظفر بخدمات العديد من اللاعبين الذين تسعى الأندية الكبيرة لتسريحهم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية،

وباتت أندية الهلال والاتحاد والأهلي والنصر تحت أنظار إدارات أندية الوسط في الدوري؛ من أجل الظفر بخدمات معاريها ومن تم استبعادهم من اللاعبين .

ودخلت العديد من الأندية في سباق من أجل التعاقد مع لاعبي الهلال الذين تنوي الادارة الهلالية تسريحهم، وهم الحارس خالد شراحيلي، ولاعب خط الوسط محمد القرني، وكذلك الظهير الشاب فهد غازي، والذين أعلن مدرب الفريق الهلالي الارجنتيني رامون داياز عدم حاجته إلى خدماتهم .