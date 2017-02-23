سباق محموم بين النفط والدولار

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لندن – رويترز

تراجعت أسعار النفط العالمية الأربعاء مع صعود مؤشر الدولار الذي تسدد به مدفوعات الخام لكنها ظلت قريبة من أعلى مستوياتها في عدة أسابيع بعد تلميح منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بتفاؤلها بشأن اتفاقها مع المنتجين المستقلين لخفض الإنتاج.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة تسليم أبريل نيسان وهو شهر أقرب استحقاق 34 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 53.99 دولار للبرميل.

ونزل خام القياس العالمي مزيج برنت 44 سنتا توازي 0.8 بالمئة إلى 56.83 دولار للبرميل بعدما لامس أعلى مستوى منذ الثاني من فبراير شباط عند 56.20 دولار للبرميل في الجلسة السابقة.

غير أن الاتفاق الذي وقعه كبار منتجي النفط تحت مظلة أوبك وبدأ تطبيقه مع بداية العام الحالي منح مستوى دعم لأسعار النفط.

وفي يوم سابق قال محمد باركيندو الأمين العام لأوبك خلال مؤتم\ر إن بيانات يناير كانون الثاني تظهر أن مستوى التزام الدول الأعضاء بخفض الإنتاج تجاوز 90 بالمئة.