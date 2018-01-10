سبيس إكس تدافع عن أداء صاروخها فالكون 9 بعد فقده القمر الصناعي “زوما”!

دافعت شركة سبيس إكس يوم الثلاثاء عن أداء أحد صواريخها الذي استُخدم في إطلاق قمر صناعي للمخابرات الأمريكية يُعتقد أنه فُقد بعد إخفاقه في الوصول إلى الفضاء.

وقالت إنه لا يوجد أي تغييرات متوقعة في برنامجها لعمليات الإطلاق المقبلة للصواريخ.

وقال إيلون ماسك مؤسس ومالك سبيس إكس في بيان عبر البريد الإلكتروني ”للتوضيح:

بعد مراجعة كل البيانات حتى الآن فقد أدى فالكون 9 كل شيء بشكل سليم ليل الأحد.

إذا وجدنا نحن أو آخرون غير ذلك بناء على مراجعات أخرى سنعلن ذلك فورا“.

وقال مسؤولان يوم الاثنين شريطة عدم نشر اسميهما إن قمر المخابرات الذي يُرمز له باسم زوما وأنتجته شركة نورثروب جرومان لم ينفصل عن المرحلة الثانية من فالكون 9 ومن المعتقد أنه انفجر أو سقط في البحر.

وقالت شركة سبيس إكس:

”ما دامت البيانات التي روجعت حتى الآن لم تشر إلى ضرورة إجراء تغييرات في التصميم أو التشغيل أو تغييرات أخرى.

فلا نتوقع أي تأثير على جدول عمليات الإطلاق المقبلة“.

وكان هذا القمر الصناعي الذي بلغت تكلفته مليارات الدولارات قد أُطلق من قاعدة كيب كنافيرال بولاية فلوريدا على متن صاروخ لشركة سبيس إكس يوم الأحد.