ستاندرد آند بورز: وضع الموازنة السعودية سيظل قويا.. الاستثمارات الأجنبية في المملكة تحقق أعلى معدلاتها بـ 1.39 تريليون ريال

الرياض – رويترز

أكدت وكالة “ستاندرد آند بورز”على أن ضع الموازنة العامة والخارجية للمملكة العربية السعودية، سيظل قويا خلال 2018- 2020 .

وقالت الوكالة المالية، في تقرير لها: إن “النظرة المستقرة تستند إلى توقعات بأن السعودية ستشهد نموا اقتصاديا معتدلا من 2018، بدعم من ارتفاع الاستثمار الحكومي وزيادة تدريجية في إنتاج النفط

وزادت قيمة الاستثمار السعودي المباشر في الخارج إلى 298.49 مليار ريال، بنهاية الربع الأخير من 2017، مسجلا أعلى مستوياته الفصلية خلال فترات المقارنة المتوافرة منذ عام 2012.

وحسب بيانات رسمية، تشكل قيمة الاستثمار السعودي المباشر في الخارج 8.6% من مجموع قيمة استثماراتها بنهاية عام 2017. وحققت هذه الاستثمارات عوائد قيمتها 14.3 مليار ريال في عام 2017، تبلغ نسبته من متوسط قيمة الاستثمارات المباشرة في عام 2017 نحو 5%.

ويقصد بـ”الاستثمار المباشر في الخارج” تحركات رؤوس الأموال الدولية التي تسعى لإنشاء أو تطوير أو الحفاظ أو تأسيس على شركات أخرى تابعة أجنبية.

في الوقت نفسه، وصلت قيمة الاستثمارات الأجنبية في السعودية بنهاية 2017 إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، إذ بلغت نحو 1.39 تريليون ريال مرتفعة بنسبة 8.6% بما يعادل زيادة 110.26 مليار ريال ، وتتوزع الاستثمارات الأجنبية في السعودية إلى نوعين، وهما “الاستثمار المباشر في داخل الاقتصاد”، و”استثمارات الحافظة” التي تنقسم إلى نوعين، أولهما حقوق الملكية وأسهم وصناديق استثمار، وثانيهما سندات الدين.