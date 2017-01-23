العدد 21823 23 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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سجال بين الفراج ودشتي يشهده الملايين في الوطن العربي

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سجال بين الفراج ودشتي يشهده الملايين في الوطن العربي
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أشعل الإعلامي الرياضي السعودي وليد الفراج، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن رد بقوة على انتقادات لاذعة وجهها له الإعلامي الرياضي الكويتي جعفر محمد دشتي، ليعود السجال بين عشاق الرياضة في البلدين على أشده حول القضية المثيرة للجدل.

وقال الفراج مفتتحا أحدث حلقة من برنامجه “أكشن يا دوري” على قناة “إم بي سي أكشن”، موجهًا كلامه للإعلامي الكويتي جعفر محمد دشتي: “أنت مالك قيمة.. وكلامك يليق بالديوانيات..أستطيع أن أرد عليك بأسلوبك، لكن لا يجوز هذا على قناة وأمام جمهور.. أنت فاكرها قناة في قم (مدينة إيرانية)، حاول أن تكون عروبيا.

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التصنيف: الديجتال

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