سجون جدة تحتفي بتخريج 355 متدربا

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جدة- البلاد

احتفت المديرية العامة للسجون , بمحافظة جدة أمس الأول بتخريج عدد من طلاب الدورات التخصصية في مركز تدريب المديرية , البالغ عددهم 355 متدرباً , يُمثلون مديريات السجون من كافة مناطق المملكة , بحضور مساعد مدير عام السجون للتخطيط والتطوير اللواء مبارك بن غازي العتيبي , وذلك بمقر المديرية بجدة .

وأفاد المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون العميد الدكتور أيوب بن نحيت في كلمة له , أن الدورة شملت مسارات تدريبية تخصصية في مهام الشرطة العسكرية , والحراسات الداخلية , وأمن وحماية السجناء , وحفظ النظام , مشيراً إلى أن هذه الجهود التي أعدتها إدارة التدريب والتطوير بالمديرية العامة للسجون أثمرت عن تدشين مركزَين تدريبيَّيْن , أحدهما في جدة , ويستهدف العاملين في السجون من ضباط وأفراد ومركز تدريبي آخر في مدينة الرياض , يستهدف العنصر النسائي من العاملات في السجون.

من جانبه أبان قائد مركز التدريب بجدة المقدم محمد العسيري أن المركز عقد دورة تدريبية في المسارات الأربع ولمدة ثمانية أسابيع , وكانت نسبة النجاح 85 في المائة .

وشهد الحفل استعراض تمرين “ماهر 6 , الذي احتوى على ستة عروض تدريبية على بعض المهارات الأمنية التي اكتسبها المتدربون في الحفاظ على أمن السجون .

وكرم مساعد مدير عام السجون للتخطيط والتطوير ابن شهيد الواجب العريف علي القرني أحد شهداء منسوبي القطاع , ومن ثم جرى استعراض اسماء اثنين من شهداء الواجب الذين أطلقت المديرية العامة للسجون أسماءهم على قاعتين تدريبيتين بالمركز إيماناً وعرفاناً بالدور البطولي للشهداء كما تم تكريم الجهات المشاركة والمتفوقين أوائل الدورات وعدد من منسوبي القطاع الذين حققوا مراكز متقدمة في عددٍ من الدورات التدريبية داخل وخارج المملكة .