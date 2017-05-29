سجون منطقة مكة المكرمة تُطلق سراح 500 سجين ممن شملهم العفو الملكي

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أطلقت الإدارة العامة للسجون, بمنطقة مكة المكرمة خلال اليومين الماضيين سراح ما يقارب 500 سجين, ممن شملهم العفو الملكي,بالعفو عن نزلاء السجون السعوديين والأجانب الذين ينطبق بحقهم الأمر الملكي الكريم لشهر رمضان المبارك.

وأفاد مدير السجون بمنطقة مكة المكرمة اللواء فايز بن مستور الأحمدي أنه يجري حاليًا استكمال الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من يشمله العفو من نزلاء السجون خلال الأيام القادمة, مشيراً إلى أنه سيتم دراسة ملفات قضايا الحق العام كافة, وتطبيق الشروط التي نص عليها الأمر الملكي الكريم واللائحة المنظمة لذلك.

ورفع اللواء الأحمري الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين, ولسمو ولي عهده الأمين ولسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله -, على ما يولونه من رعاية لأبنائهم السجناء من المواطنين والمقيمين, داعياً في الوقت ذاته المُفرج عنهم إلى الاستفادة من هذه المكرمة والبدء في حياة جديدة تهيئ لذويهم سبل الاستقرار.