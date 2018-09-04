سحب سفينة بحمولة 66 ألف طن وترصيفها بميناء ينبع التجاري

نحج ميناء ينبع التجاري في سحب السفينة ” SAKIZAYA KALON ” ، بعد أن تعرضت لحادث بحري أثناء عبورها قناة السويس أدى إلى تعطل الدفة “جهاز التوجيه” وعدم القدرة على استخدام محركاتها.

وتعود السفينة لوكالة المؤسسة العربية التي تحمل علم دولة “بنما” ويبلغ غاطسها 12.5 متراً وتحمل 66 ألف طن من البضائع، لصالح المؤسسة العامة للحبوب.

وكانت الوكالة الملاحية للسفينة قد طلبت من إدارة ميناء ينبع التجاري الموافقة على سحبها وتفريغ محتوياتها بالميناء.

وفور تلقي الطلب، وبعد التأكد من شهادة تصنيف السفينة وصلاحية أوراقها؛ وافق الميناء على استقبالها وتم اتخاذ الإجراءات المتبعة في مثل هذه الأحوال الطارئة؛ بما في ذلك المحافظة على الأرواح والممتلكات.

وجرى سحب السفينة وترصيفها بسلام على الرصيف رقم (11) دون أن يؤثر ذلك على حركة الملاحة البحرية بالميناء.

وأثنى الوكيل البحري للسفينة وطاقمها بالجهود التي بذلتها إدارة الميناء والخطة المنفذة في عملية السحب والترصيف.

يذكر أن ميناء ينبع التجاري ناول خلال شهر يوليو 2018م 413,824 طن من مختلف أنواع البضائع العامة، مقارنة بـ 141,066 طن لذات الفترة من شهر يوليو 2017م بزيادة غير مسبوقة قدرها 193%.

ويتطلع الميناء إلى الاستمرار في تحقيق إنجازات جديدة من خلال استقطاب خطوط ملاحية، لتواكب ما يشهده من نقلة نوعية على مختلف الأصعدة وإبراز موقعه الاقتصادي في المنطقة.