سحب قرعة البطولة الرمضانية الدولية بجدة

جدة ـ البلاد

سحبت مساء أمس في محافظة جدة، مراسم قرعة البطولة الرمضانية الدولية على كأس رئيس الهيئة العامة للرياضة لكرة القدم لـ 16 فريقاً التي

ستشارك في منافساتها بدءاً من الأول من شهر رمضان المبارك القادم في مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وتمت مراسم القرعة التي شهدت حضور وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة عبدالإله الدلاك ووكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة للإعلام والعلاقات رجاءالله السلمي، من قبل نجم الكرة المصرية الدولي السابق أحمد حسن ونجم الكرة السعودية الدولي السابق صالح الصقري، حيث تم تسكين الفرق في أربع مجموعات، إذ جاء في المجموعة الأولى كل من فرق الصومال واليمن والشرقية وجازان، وفي المجموعة الثانية فرق مصر والمغرب ومكة المكرمة والشمالية.

وضمت المجموعة الثالثة فرق الشام والسودان والرياض وجدة، فيما جاء في المجموعة الرابعة كل من فرق القصيم والمدينة المنورة وتونس وفرق تحالف الهند وباكستان.