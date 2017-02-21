سحب قرعة بطولة (المفاجآت الثامنة للأحياء) الخميس

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جدة- البلاد

تقرر إجراء مراسم قرعة، وتوزيع الفرق المشاركة في البطولة الثامنة للأحياء، وتحديد المجموعة التي سينافس فيها كل فريق،

وذلك على ملعب (الإمبراطور) ملعب البطولة، في حي المحجر، مقابل ساوث مول، وقصر القبة.

والمنافسات تجري تحت إشراف رابطة الأحياء، والتي يظهر عملها جليا، على بطولات فرق الأحياء في المملكة ككل، وليس في جدة فقط ، تحت إشراف حمّاد الحربي رئيس رابطة الأحياء في المملكة، ورئيس رابطة الأحياء في جدة ماجد الطويرقي.