(سدافكو) تقر توزيع 130 مليون ريال أرباحاً على المساهمين

جدة ــ البلاد

أقرت الجمعية العامة العادية للشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) توزيع أرباح على المساهمين المستحقين بقيمة إجمالية تبلغ 130 مليون ريال، بواقع 4 ريالات للسهم الواحد، وهو ما يعادل 40% من رأس المال، وستقوم الشركة بالإعلان عن توقيت توزيع الأرباح في وقت لاحق…وأوضح فاوت ماتايس الرئيس التنفيذي لشركة “سدافكو”، أنه على الرغم من التحديات المتمثلة في تراجع حجم إنفاق المستهلكين والمنافسة على الأسعار، فإن الشركة تمكنت من زيادة أرباحها عن فترة الـ12 شهراً المنتهية في 31 مارس 2017، حيث ارتفعت الأرباح التشغيلية خلال الربع الرابع إلى 302 مليون ريال، بزيادة نسبتها 15.7% مقارنة بالعام السابق، بدعم من تركيز الشركة في سياستها على المبيعات ذات العائد القوي…وقد انتخبت الجمعية العامة أعضاء مجلس الإدارة لفترة الثلاث سنوات القادمة التي تبدأ في الأول من أبريل للعام 2018، وهم: سمو الشيخ حمد صباح الأحمد، وفيصل حمد مبارك العيار، وسعيد أحمد سعيد باسمح، وأحمد محمد حامد المرزوقي، ومساعد عبدالله عبد العزيز النصار، وسليمان سعود جارالله الجارالله، وعبدالله يعقوب بشارة. ..كما وافقت الجمعية على التقرير السنوي وتقرير مراجعي الحسابات والنتائج المالية للعام الماضي، وتعيين شركة “برايس ووترهاوس كوبرز” لمراجعة حسابات “سدافكو” للعام المنتهي في 31 مارس 2018.

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