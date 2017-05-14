سراج يضئ طريق الملكي لنهائي كأس خادم الحرمين

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المجمعة- البلاد

حجز النادي الاهلي مقعده في المباراة النهائية لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، بعد تغلبه على الفيصلي 3 / صفر، أمس، في الدور قبل النهائي من المسابقة. سجل أهداف الأهلي كل من إيوانيس فيتفازيديس، وإسلام سراج، في الدقائق 55 و75 و81 على الترتيب. وصعد الأهلي لهذا الدور بعد أن تغلب في دور الـ32 على الشعلة 2 / 1، ثم على القادسية 3 / 1 في دور الستة عشر ، قبل أن يفوز على وج 6 / صفر في دور الثمانية. فيما صعد الفيصلي لهذا الدور بعد أن تغلب على الجيل 3 / 2 في دور الـ،32 ثم على الخليج 2 / 1 في دور الستة عشر، ثم تغلب على العدالة بذات النتيجة في دور الثمانية.