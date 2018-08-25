سرعات قياسية في أشواط الانتاج بمهرجان ولي العهد للهجن

استأنفت صباح اليوم، سباقات مهرجان ولي العهد للهجن ، المقام على أرض ميدان محافظة الطائف للهجن، بأشواط الإنتاج المخصصة لفئة حقايق “بكار و قعدان”، ومسافة ٢ كلم، وذلك بعد فترة توقف دامت أسبوعاً.

وشهدت جميع الأشواط العشرة تنافساً قوياً ومثيراً في سباق مع الزمن للوصول لخط النهاية أولا، يدل على الاستعدادات التي اتخذها المضمرين والملاك بشكل مرتقع وقوي في فترة التوقف.

وحققت البكرتان “لقى” في الشوط الأول، و “حفله” في الشوط الخامس زمن الوصول الأسرع لخط النهاية بثلاث دقائق وثانية واحدة وثمانية أجزاء من الثانية، فيما جاءت نتائج جميع الأشواط على النحو التالي : الشوط الأول :”لقى” لدواس صالح اليامي، الشوط الثاني “مرموق” لفيصل طحنون الهاجري، الشوط الثالث “الوافيه” لصالح دواس اليامي، الشوط الرابع “ثابت” لفيصل طحنون الهاجري، الشوط الخامس “حفله” لسعيد مظفر العامري، الشوط السادس “الطاير” لسعيد مظفر العامري، الشوط السابع “القصوى” لمحمد بطيشان اليامي، الشوط الثامن “الرباع” عبدالله معيض لسلوم، الشوط التاسع “جمره” جويعد فهيد العجمي، الشوط العاشر “شاهين” لعلي راشد المري.