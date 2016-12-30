سريان وقف إطلاق النار الشامل في سوريا بضمانات روسية تركية

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عواصم – وكالات

دخل سريان وقف إطلاق النار الشامل في أنحاء سوريا، الليلة الماضية، في خطوة تهدف إلى تمهيد الطريق لحل سياسي للحرب الدائرة في البلاد منذ نحو ست سنوات. ويستثنى من وقف إطلاق النار تنظيما داعش وجبهة النصرة وجميع الجماعات المرتبطة بها

وأعلن المستشار القانوني للجيش الحر، وعضو وفد التفاوض، أسامة أبو زيد، عودة فريق المفاوضات إلى قاعة التفاوض بعد انسحابه، وذلك إثر إزالة كل الاستثناءات من الاتفاق.

وأشارت تركيا إلى أن الاتفاق لا يشمل الفصائل المصنفة إرهابية من قبل الأمم المتحدة. كما أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، توقيع اتفاق هدنة بين النظام السوري، وفصائل المعارضة المسلحة، بحسب ما نقلت عنه وكالات روسية.

من جانبه أكد وزير الدفاع الروسي، أن اتصالات تجري مباشرة مع تركيا، لضمان اتفاقية وقف إطلاق النار في سوريا. وأضاف: إن الهدنة في سوريا تسري اعتباراً من منتصف الليل (الخميس)،

وفي هذا الاتجاه أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن أنقرة وموسكو ستضمنان اتفاق وقف إطلاق النار الشامل، مؤكدا أن الاتفاق يستثني الجماعات المصنفة إرهابية من قبل الأمم المتحدة.