سر الرشاقة الأن بإمكانك أن تحصلى عليه

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خاص البلاد / نيفين عباس

ما يميز المرأة هو الأناقة والرشاقة هناك بعض النساء تتمتع بالمأكولات والمخبوزات الفرنسية اللذيذة والشوكولاتة الباريسية الرائعة دون إكتساب وزن زائد

ولكن يكمن السر فى بعض الأمور التى إن وُضعت فى عين الإعتبار ستحصلين بالتأكيد على نفس القوام الممشوق الرشيق الذى تتمتع به المرأة الرشيقة

حاولى قدر الإمكان العودة للطبيعة فتناولى الخضروات والفواكه الطبيعية الطازجة بكثرة

وأيضاً إحرصى على شرب الماء وإبتعدى عن الأطعمة السريعة التى تتمتع بسعرات حرارية مرتفعة للغاية كالمقلّية والأطعمة المُصنعة

تحلىّ بالإتيكيت عند تناول الطعام فمضغ الطعام جيداً وببطئ يجعلكِ تشعرين بالشبع سريعاً

كما أنه مفيد لفقدان الوزن لأنكِ ستتناولين كمية أقل من المعتادة

لا يمكن مقاومة الحلوى اللذيذة ولكن بالتأكيد يجب عدم الإكثار منها

فتناول قطعة من الحلوى يجب أن يكون مقابله تناول 4-5 حبات من الفواكه الطازجة فى اليوم

الإعتدال فى تناول الوجبات يجعلكِ تشعرين بالشبع طوال الوقت ولا تحتاجين لتناول وجبة دسمة للغاية فى المساء أو أثناء الغذاء

أحرصى على تناول القليل من الخضروات أو حبات الفواكه الطازجة أثناء الشعور بالجوع على مدار اليوم

فذلك يقلل من الإحساس بالجوع الشديد الذى ينتج عن قلة تناول الطعام

قد تُصدمىّ عند سماعك هذا الخبر ولكن صدقى أن تناول 7 وجبات فى اليوم يفقدك الوزن !

بكل تأكيد فالوجبات التى تتناوليها على مدار اليوم خضروات وفواكه وأطعمة صحية كالشوفان والخبز بالحبوب الكاملة ، فليس معنى “وجبة” أن تكون عامرة بالسعرات الحرارية والدسم

بل من الممكن أن تكون طبق متوسط من سلطة الفواكه أو بعض الخضروات الطازجة المقطعة

كما أن الحرص على ممارسة القليل من الرياضة كالمشى أو الركض بشكل يومىّ لمدة نصف ساعة يقلل من الإصابة بالسمنة المزعجة