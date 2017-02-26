سر وفاء السعوديين لـ (الخميس الونيس)

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جدة ــ البلاد

هو “رمز” للأمسيات وحفلات الزواج وطلعات الترفيه، ومتنفس للروح بعد أسبوع عمل مرهق، هو ذا الخميس الونيس لدى السعوديين الذين جعلوه ترندا دائما يظهر في “تويتر” مع إشراقة كل خميس، كما يعج الواتساب، وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي بصور وفيديوهات وكلمات معبرة عن سعادة غامرة بدخول الخميس.لكن ما هو السر الذي جمع كل هذا الحب والوفاء لـ “الخميس الونيس” لدى السعوديين؟

ويقول استشاري أمراض القلب الدكتور حسين إن الحديث عن عطلة نهاية الأسبوع، لا سيما يوم الخميس، يعطي الجسم مناعة ذاتية لمحاربة الجلطات والذبحات الصدرية وغيرها من الأمراض، مشيرا إلى أن القلب والعقل ينشطان فرحا بهذا الحديث، لاسيما مع الإعياء الناتج عن ضغوطات العمل والحياة.

وأضاف: “الخميس وغيره من الإجازات هو بمثابة شاحن بطارية للطاقة الإيجابية”.

ونصح أمير، الجميع، بالتحلل في يوم الخميس من الروتين اليومي المعتاد، كالبعد عن ارتداء الملابس الرسمية، واللجوء للملابس الخفيفة، والبعد عن العمران والكتل الإسمنتية عبر الذهاب للطبيعة إلى البحر أو البر أو الخضرة، مما يساعد على الاسترخاء والتأمل والتنفس السليم، مع أهمية الابتعاد عن الأجهزة الإلكترونية كالجوال والآيباد حيث إنها تعطي طاقات سلبية للإنسان.