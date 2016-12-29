الإطاحة بعصابة السطو المسلح في حائل

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تمكنت شرطة منطقة حائل من الإطاحة بسبعة جناة من الجنسية السعودية، متورطين في أعمال سطو مسلح على محلات تجارية، وتكوين تشكيلات عصابية بغرض السرقة.

وأفاد الناطق الإعلامي لشرطة حائل الرائد سامي بن فهيد الشمري، إن غرفة عمليات شرطة حائل

تلقت خلال 14 يومًا عددًا من البلاغات عن حوادث سرقة وسلب تحت التهديد بسلاح أبيض بمحلات تجارية.

وأشار الشمري إلي أن عمليات البحث والتحري أسفرت عن الإطاحة بالجناة السبعة

الذين تتراوح أعمارهم بين 21 إلى 30 عامًا

وأكد اقرارهم بالسطو على تسعة محلات تجارية، وسرقة عدة سيارات لاستخدامها في تنفيذ جرائمهم.

وقال الشمري أنه تم إيقافهم على ذمة التحقيق لاستكمال إجراءات الضبط والاستدلال

والتأكد من علاقتهم بجرائم مماثلة في أسلوبها الإجرامي المقيدة ضد مجهول، ومن ثم إحالتهم لهيئة التحقيق والادعاء العام.