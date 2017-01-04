سعد الأمير بديلا لكارلوس في الأهلي والإعلان اليوم أو غدا
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جدة ـ البلاد
يعلن الأهلاويون رسميا اليوم أو غدا التعاقد مع المحترف بصفوف الفريق القدساوي سعد الأمير كبديل للاعب البرازيل لويس كارلوس بعد أن انهت الادارة الأهلاوية كل مايتعلق بانتقاله سواء ما يخص اللاعب أو ناديه وسوف ينتظم اللاعب في معسكر الفريق بمعسكر العين والذي سينطلق بعد خمسة أيام ويأتي التعاقد بناء على طلب المدرب جروس الذي ابدى اهتماما باللاعب وحرص بقوة على التعاقد معه ويعد الأمير من أميز اللاعبين غير السعوديين في الدوري المحلي وساهم بشكل كبير في الكثير من النتائج الايجابية لفريق القادسية ومنتخب بلاده العراق.
الوسوم:سعد الأمير في الاهلي
التصنيف: الرياضة
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