سعد الأمير ينضم مع المولد في الفترة الشتوية .. فهد بن خالد مشرفا على الفريق الأول للملكي

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جدة – أحمد إلياس

اقترب الأمير فهد بن خالد رئيس النادي الأهلي سابقاً من تولي مهمة الإشراف على الفريق الكروي الأول بالنادي. جاء هذا التحرك الأهلاوي بعد مشاورات طويلة مع الأمير فهد الذي منعته ظروفه سابقا من تولي مهمة رئاسة مجلس إدارة النادي. جاءت التحركات الأهلاوية لحسم الموضوع قبل فترة التوقف المقبلة للوقوف على احتياجات الفريق،

وتجهيزه لباقي منافسات الدور الثاني من دوري جميل، ومنافسات كأس خادم الحرمين الشريفين، ودوري أبطال آسيا، وكانت خسارة الفريق السابقة أمام منافسهم التقليدي فريق الاتحاد ضمن نصف نهائي كأس سمو ولي العهد قد عجلت بالتحركات الأهلاوية في الساعات الماضية .

من جهة أخرى اقتربت إدارة النادي من إنهاء صفقة اللاعب العراقي سعد الأمير لاعب فريق القادسية حالياً ومحور ارتكاز منتخب العراق الأولمبي سابقاً للانضمام للفريق الأول خلال الفترة الشتوية بعد موافقة جروس الذي أبدى رغبته في ضم اللاعب للفريق؛ خاصة في ظل المستويات الكبيرة الذي يقدمها اللاعب ليكون الصفقة الأهلاوية الثانية بجانب سعيد المولد، وسيتم الإعلان عنهما قريباً.